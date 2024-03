Telegram frise la correctionnelle avec son nouveau service qui permet aux utilisateurs d'obtenir un abonnement premium gratuit

Si sur le papier, l'offre peut paraître alléchante, lorsqu'on se penche sur les petites lignes des CGU de Telegram, la réalité prend une autre tournure. Déjà vivement critiquée par le passé par notamment le patron de son concurrent WhatsApp, Bill Cathcart, sur sa sécurité, Telegram risque de s'attirer une nouvelle vague de critiques.

En effet, les CGU de l'application définissent les règles précises de l'accès à cet abonnement Premium gratuit. Et elles se défaussent largement sur l'utilisateur.

Pour commencer, même si Telegram offre la possibilité de masquer son numéro de téléphone aux inconnus, le fait d'utiliser son numéro comme relais peut compromettre la sécurité de son compte.

Là encore, Telegram se décharge en termes de responsabilité. « Telegram ne peut pas empêcher le destinataire de l'OTP de voir votre numéro de téléphone lorsqu'il reçoit votre SMS. Par conséquent, vous reconnaissez et acceptez que vous avez pris en compte toutes les répercussions potentielles que cela peut entraîner et que vous avez pris les précautions nécessaires pour les atténuer comme vous l'entendez. Par conséquent, vous comprenez et acceptez que Telegram ne sera pas responsable des inconvénients, du harcèlement ou des préjudices résultant d'actions non désirées, non autorisées ou illégales entreprises par des utilisateurs qui ont pris connaissance de votre numéro de téléphone par l'intermédiaire de P2PL ».



Ensuite, il existe un risque important en matière de confidentialité, car cela permet à des individus malveillants de rechercher et potentiellement d'exploiter les numéros de téléphone des utilisateurs à des fins de spam et de fraude.

On note enfin que le numéro de téléphone peut être utilisé jusqu'à 150 fois par mois, et aux frais de son propriétaire.

« En adhérant au programme P2PL, [….] vous comprenez et acceptez que les messages SMS envoyés à partir de votre numéro dans le cadre du programme P2PL peuvent faire l'objet de frais de la part de votre opérateur de téléphonie mobile ou de votre fournisseur de services. Vous acceptez expressément de supporter ces frais, y compris, mais sans s'y limiter, les tarifs de l'opérateur, les frais supplémentaires et tous les frais de SMS internationaux qui peuvent s'appliquer de temps à autre », est-il précisé. Dans certains cas, ces frais pourraient dépasser largement la valeur de l'abonnement Premium.

Si c'est gratuit, c'est vous le produit.