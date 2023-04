Pourquoi Telegram se fait-il interdire au Brésil ?

Et si désormais, Telegram est suspendu au Brésil (les FAI et les boutiques d'application ont été sommées de le faire), l'outil de messagerie instantané n'en est pas à sa première sanction lourde au pays des palmiers. Il avait déjà fait l'objet d'un premier blocage temporaire, en mars 2022, émanant cette fois de la Cour suprême, qui lui reprochait de graves manquements dans sa modération, sur fond de désinformation et de pédopornographie.