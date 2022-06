Telegram lance sa nouvelle offre Premium, on vous montre tout

Les abonnements payants ont définitivement la cote auprès des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Entre Twitter (Blue), Snapchat ou encore WhatsApp, c’est à se demander si les différentes plateformes ne se sont pas fait passer le mot. Quoi qu’il en soit, Telegram Premium, c’est désormais officiel. Et après lecture de cet article, celui-ci n’aura plus de secret pour vous.