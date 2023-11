Connaissez-vous Olvid, l’application que le gouvernement va adopter pour remplacer WhatsApp, Telegram et Signal ?

Pour toutes ces raisons, une circulaire signée de la main de la Première ministre Elisabeth Borne encourage donc les ministres à adopter Olvid « pour le 8 décembre au plus tard ». Le contenu de cette circulaire dévoilé par Le Point donne plus d’arguments en faveur du service. Olvid « garantit la protection des données de ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages de bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles ». Des arguments de poids face aux « principales applications de messagerie instantanée [qui] ne sont pas dénuées de failles de sécurité et ne permettent ainsi pas d’assurer la sécurité des conversations et des informations partagées »