Que s'est-il passé avec WhatsApp cette nuit, et le problème est-il résolu ?

Hier soir, aux alentours de 22h (heure française), WhatsApp s'est retrouvé en tendance sur les réseaux sociaux. Comme souvent, c'est parce que de nombreux utilisateurs de la messagerie se demandaient s'ils étaient les seuls à ne plus pouvoir utiliser l'application de Meta, ou s'il s'agissait d'une panne plus générale. Sans surprise, ils ont rapidement découvert qu'ils n'étaient en rien responsables de la situation et que le service rencontrait de gros problèmes de connexion à l'échelle mondiale.

D'après Downdetector, qui agrège les signalements des utilisateurs et des professionnels, plus de 177 000 personnes ont été victimes de la panne au Royaume-Uni, au moins 41 000 ont signalé un problème aux États-Unis et en Inde tandis qu'en France, Downdetector a enregistré un peu plus de 20 000 incidents. Très rapidement, WhatsApp a fait savoir que le travail de résolution du problème était en cours, et que tout était mis en œuvre pour qu'une solution soit trouvée.

Environ vingt minutes après la publication du tweet informant les utilisateurs que les équipes étaient sur le coup, un second tweet est venu annoncer que le problème était résolu et qu'il était possible de reprendre les discussions. Une panne d'une petite heure qui n'a visiblement pas eu de grosses conséquences, dont l'origine n'a pas été dévoilée. À l'heure où sont écrites ces lignes, WhatsApp est parfaitement accessible.