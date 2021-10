Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger touchés par une panne mondiale : voici ce que l'on sait

Si on ignore pour le moment donc précisément ce qui cause la panne Facebook dont les premiers signalements remontent à 17h00 heure de Paris, on sait déjà, par une banale veille sur des plateformes concurrentes comme Twitter ou via le site Downdetector, que la casse est mondiale. France, États-Unis, Japon, Allemagne, Australie, Indonésie, Afrique du Sud, Israël, Canada, Italie, Pakistan, Turquie, Royaume-Uni ou Espagne (liste loin d'être complète), pas un seul grand pays accueillant les réseaux sociaux de Facebook n'est épargné par cette panne massive.