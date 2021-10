Signal et Telegram, les deux grands gagnants de la panne de Facebook et WhatsApp

Signal et Telegram ont tous les deux rapporté avoir vu un nombre considérable de nouveaux utilisateurs sur leurs plateformes durant la panne de Facebook, WhatsApp et Instagram , conduisant à des problèmes de fonctionnement de leurs applications. « Des millions de nouvelles personnes ont rejoint Signal aujourd'hui et nos services de messagerie et d'appels fonctionnent, mais certaines personnes ne voient pas tous leurs contacts apparaître sur Signal. Nous travaillons dur pour corriger ça », a tweeté Signal durant la panne.