Même Mark Zuckerberg utiliserait la messagerie Signal

Walker fait bien entendu référence au WhatsApp Gate datant du début d’année 2021. La messagerie avait alors annoncé qu’elle modifiait sa politique de confidentialité et ses conditions d’utilisation, et demandait à ses utilisateurs de les accepter sous risque de ne plus pouvoir utiliser l’application. Suite au tollé provoqué par cette requête, WhatsApp a tenté de définir plus précisément sa nouvelle politique qui, pour de nombreuses personnes, présente des contours flous et est moins respectueuse de la vie privée. La messagerie garantit toutefois qu’elle continuera à appliquer le chiffrement de bout en bout. Finalement, les utilisateurs de WhatsApp ont jusqu’au 15 mai pour accepter sa nouvelle réglementation