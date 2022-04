WhatsApp va ENFIN faciliter les interactions avec un numéro non enregistré

L'entreprise est au courant du caractère embêtant de ce système et a annoncé le début du déploiement, auprès de certains utilisateurs sur la version bêta de l'application, d'une nouvelle fonctionnalité pour faciliter ces échanges. La version 2.22.8.11 de la bêta fait désormais apparaître un pop-up lorsque vous tapez sur un numéro. L'application reconnaît si celui-ci est enregistré dans WhatsApp ou non, et propose alors deux choix.