Déjà viré d'Insta, pourquoi Kanye West s'est fait sortir de Twitter

Et c'est ainsi que Kanye West s'est reporté sur Twitter pour poursuivre ses provocations le week-end dernier. Il commence par s'adresser à Mark Zuckerberg dans son tweet qui indique « Comment comptes-tu me virer d'Instagram ? On était potes ? ». Cette publication a été suivie du tweet antisémite qui lui a finalement valu une sanction à la fois sur Twitter et Instagram.