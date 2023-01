Donald Trump va-t-il faire son retour sur Facebook (et Instagram) ?

Initialement, les membres de cette équipe devaient annoncer leur décision le 7 janvier prochain. Une date qui a finalement été reculée, signe que les discussions sont probablement compliquées.

Pour autant, la remise en ligne des comptes du 45e président des États-Unis sur Facebook et Instagram ne signifierait pas nécessairement son retour. On peut, en effet, constater que depuis son débannissement de Twitter, il n'a pas encore posté un seul message sur le réseau, alors que son compte détient plus de 87 millions de followers. Donald Trump semblepour le moment privilégier sa création Truth Social.

Mais face au rapprochement des échéances électorales, et la nécessité de toucher le plus de monde possible, le plus rapidement possible, l'homme politique pourrait-il changer d'avis, et utiliser à nouveau les plateformes concurrentes ? Les prochains mois nous le diront, surtout si Meta lui ouvrait à nouveau la porte !