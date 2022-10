Google News Showcase arrive en France, des articles payants accessibles gratuitement ? Voilà comment ça marche

Cette nouvelle rubrique vient s'ajouter à Google News, sous la forme d'un nouvel onglet. Disponible sur la version web de Google, Google News Showcase est également disponible sur mobile sur iOS et Android, ainsi que dans les applications mobiles Google et Google News sur ces deux plateformes, de même que sur Google Discover.

Google News Showcase se présente sous la forme d'un carrousel présentant trois articles d'un titre de presse en particulier.

Pour le lancement en France de son nouveau service, l'entreprise américaine s'est associée à plusieurs grands titres et groupes de presse comme Le Figaro, le groupe Rossel-La Voix, 20 Minutes, le Groupe EBRA, Le Parisien ou encore L'Équipe, L'Express et La Provence. Google explique avoir signé au total avec 65 éditeurs et proposera des contenus provenant de plus de 130 titres de presse.