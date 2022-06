Google Actualités fait peau neuve, voici comment l'essayer

Ce changement ne concerne pour l'instant que la version web sur ordinateur de Google Actualités, sans doute celle qui avait le plus besoin d'un bon coup de polish. Le groupe américain explique avoir déplacé en haut de page les catégories À la une, les actualités locales et les sélections personnalisées par l'utilisateur afin d'avoir un accès direct aux contenus les plus importants.

L'un des points sur lesquels insiste Google est la mise en avant et la personnalisation des actualités locales. Un bouton de filtrage permet d'ajouter plusieurs emplacements à la section d'actualités locales pour se tenir informé sur les régions, les villes et les villages qui nous intéressent.

Autre fonctionnalité inédite, la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des catégories de sujets en fonction de ses intérêts, pour obtenir une page de résultats et de suggestions d'articles encore plus pertinente.