Google Actualités pour Android fait peau neuve ! Des contenus plus personnalisés mis en avant

En l'occurrence, et comme le rapporte Neowin, le nouveau Google News pour Android affiche un titre « Votre briefing » plus gros, ainsi qu'un widget météo, mais maintient a priori en place la sélection de cinq articles comme sur l'ancienne version. On apprend par contre que la bannière COVID-19, regroupant les informations sur la pandémie, a été retirée.