Google fait évoluer en douceur ses résultats de recherche sur smartphone

Pour la nouvelle mise en page des résultats, Aileen Cheng, chargée de ces travaux, a souhaité mettre davantage en valeur les informations extraites des sites internet et répondant précisément à une requête donnée.

Pour y arriver, la taille de la police de caractères a été augmentée. Si cela peut paraître anodin, cette mesure permettrait aux utilisateurs de scanner plus facilement le contenu, et donc de trouver plus rapidement la réponse à la requête formulée.

La mise en page des résultats est également optimisée sur une largeur plus importante et avec le retrait des effets d'ombrage pour une meilleure lecture. Pour mettre en avant certains éléments, plutôt que d'avoir opté pour du texte en gras, les designers ont choisi de les surligner.

Enfin la page est tout en rondeur, cela va du champ de recherche en passant par les filtres permettant de trier les résultats aux photos extraites des sites web.