Google News commence-t-il timidement à adopter Material You ?

Au fil des années, la personnalisation a pris une grande importance au sein de l’écosystème Android, notamment avec l’arrivée de Material You. Et alors qu’un certain nombre d’applications ont déjà recours à cet habillage, d’autres tardent un peu plus à franchir le pas. C’est notamment le cas de Google News, bien que cela pourrait être sur le point d’évoluer…