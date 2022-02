Bientôt des widgets personnalisés sur Google.com ?

Plus concrètement, jusqu’à six widgets apparaîtront, le nombre de cartes affichées dépendant de la taille de l’écran. Le premier sera consacré à la météo, affichant la température actuelle et les prévisions pour les trois jours à venir, tandis que le second mettra en avant les tendances du moment avec le nombre de recherches autour de la thématique. L’un conseillera les utilisateurs sur les séries et films à regarder ensuite, un autre mettra l’accent sur la Bourse avec l’état du cours des actions et les deux derniers seront consacrés aux événements locaux et aux actualités autour du Covid-19.