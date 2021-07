Un été de science-fiction : 5 films pour passer vos vacances dans le futur

Avec Ready Player One, tonton Steven adapte le roman éponyme d'Ernest Cline. Les deux oeuvres nous donnent à suivre Wade Watts, un jeune homme qui ses journées dans l'Oasis, un univers virtuel qui permet à des millions de joueurs de vivre de grandes aventures et d'oublier un temps le monde réel totalement ravagé par les guerres, le réchauffement climatique et les crises économiques.

Sous les traits de son avatar Parzival, il est à la recherche d'un easter egg, une relique qui lui permettrait de prendre le contrôle de l'Oasis et de la gérer selon ses désirs. Il devra toutefois faire face à l'entreprise IOI et son diabolique dirigeant Nolan Sorrento, qui souhaite s'emparer de l'Oasis pour en faire un espace commercial et publicitaire et s'enrichir toujours plus.

Ready Player One est encore aujourd'hui une gifle de mise en scène avec des séquences d'action monumentales, délirantes et pourtant toujours lisibles qui n'ont jamais égalées par aucun autre blockbuster depuis. Plus qu'un grand spectacle, le film est également une déclaration d'amour à la pop-culture tout autant qu'un cri d'alarme face aux multinationales qui pressent leurs univers comme des citrons pour réaliser toujours plus de profits. A l'heure des Disney+ ou autres HBO Max et leurs licences toujours plus essorées, une piqûre de rappel estivale n'est pas de refus.