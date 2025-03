Plus surprenant encore, malgré la suppression des actualités et la légère baisse d'utilisation, Google n'a enregistré aucune diminution de ses revenus publicitaires liés aux recherches. « Les utilisateurs continuent d'utiliser Google pour des requêtes plus commerciales même s'ils l'utilisent moins pour les requêtes d'actualités », explique le rapport.

Les analyses détaillées montrent que l'impact sur les revenus publicitaires de Search est statistiquement nul (+0,02%), que ce soit globalement ou par pays. Là encore, seul Discover subit une baisse significative de 2,03% de ses revenus publicitaires, mais cette plateforme ne représente qu'une part modeste des recettes totales de Google.

L'étude a également examiné les effets potentiels sur d'autres services comme AdSense for Search, Google Maps, YouTube ou les publicités sur sites tiers. Aucun changement significatif n'a été observé sur ces plateformes. Au total, l'impact sur l'ensemble de « l'écosystème Google » est évalué à -0,03%, un chiffre statistiquement indistinguable de zéro.

Google adopte un ton factuel mais ferme dans son rapport, mentionnant avoir constaté de nombreux « rapports inexacts » qui « surestiment largement la valeur du contenu d'actualité pour Google » lors des négociations précédentes avec l'UE sur les droits d'auteur. Ces résultats pourraient peser dans les futures discussions avec les éditeurs de presse concernant la rémunération des contenus journalistiques.

On notera enfin que le test ne mesure toutefois que les effets à court terme. L'impact d'une absence prolongée de journalisme de qualité dans les résultats de recherche pourrait différer sur une période plus longue. Les utilisateurs auraient pu, à terme, se tourner davantage vers les réseaux sociaux ou d'autres moteurs de recherche non affectés par ces restrictions.