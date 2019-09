Pour la VR, Facebook acquiert CTRL-Labs, spécialisée dans l'interprétation des signaux neuronaux

© CTRL-labs via CNBC

CTRL-Labs rejoint les équipes de Facebook Reality Labs

CTRL-Labs, la start-up qui veut nous faire contrôler des appareils par la pensée

Source : Reuters / CNBC

Un milliard de dollars, c'est la somme (évoquée par le média américain) que Facebook Inc. aurait accepté de verser pour acheter CTRL-Labs. Si le montant de la transaction n'a pas encore été confirmé par le géant californien, le rachat de la start-up basée à New-York a bien été officialisé par Andrew Bosworth, Vice président de la division AR/VR de Facebook, dans un post publié sur le réseau social.Cette acquisition permet à Facebook d'ajouter du sang neuf et des compétences supplémentaires aux équipes de sa division Reality Labs, qui doit absorber CTRL-Labs si l'on en croit le message publié par Andrew Bosworth.Facebook indique que l'interface neuronale sur laquelle oeuvre CTRL-Labs sera utilisée dans le développement interne d'un bracelet, capable de se connecter à d'autres appareils de manière intuitive.», explique Andrew Bosworth. «», a-t-il poursuivi sans donner plus de détails.Comme le souligne l'agence de presse britannique, CTRL-Labs combine l'étude scientifique du cerveau aupour concevoir des interfaces qui doivent permettre de contrôler des appareils électroniques par la seule force de l'esprit.Potentiellement dopé à l'interprétation des signaux neuronaux, le projet de bracelet connecté de Facebook utilise des capteurs pour détecter les mouvements de l'utilisateur et serait utilisé comme un périphérique d'entrée. Comme l'indique, les efforts de Facebook sur le terrain des échanges entre cerveau et ordinateurs ne seraient toutefois pas destinés à porter leurs fruits avant plusieurs années.