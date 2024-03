Google Messages bride certaines fonctionnalités sur les téléphones rootés

En fin d'année dernière, Apple annonçait rallier la cause RCS, avec une disponibilité prévue en 2024. Cela afin d'offrir « une meilleure expérience d'interopérabilité que les SMS ou MMS », et qui fonctionnera évidemment en parallèle avec iMessage. La norme RCS (pour Rich Communication Services) est en effet ardemment défendue par Google, et partie intégrante de Messages.