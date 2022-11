Comment Gmail va simplifier le suivi de vos colis de Noël

Dans les mois à venir, si un colis n'est pas livré, Gmail affichera également de manière proactive une étiquette de retard et placera l'e-mail en tête de la boîte de réception afin de remémorer sa commande à l'utilisateur. « De cette manière, vous passerez moins de temps à attendre devant la porte et plus de temps à faire la fête avec vos proches », promet Google.