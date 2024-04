Il y a 20 ans, Google voulait révolutionner le courrier électronique avec Gmail, et ce n'était pas une blague

Plus qu'un simple moyen de communiquer et de recevoir des newsletters, Gmail est devenu la pierre angulaire de l'écosystème de Google. Dans les années qui ont suivi, l'entreprise a lancé Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Photo, Google Agenda, Hangout (devenu Meet), acquis YouTube et dominé les secteurs de la navigation sur internet et de la téléphonie mobile avec Google Chrome et Android. Pour vous connecter à tous ces services et sauvegarder vos données, vous avez besoin d'un compte Google, et donc d'une adresse e-mail se terminant par gmail.com.

Au fil des années, la boite mail s'est développée et est devenue plus complète. L'espace de stockage n'a cessé de croître pour atteindre les 15 Go dont bénéficient désormais tous les utilisateurs disposant d'un compte Google. Gmail permet aussi d'installer des thèmes et des extensions pour personnaliser son expérience. Enfin, la détection des spams est continuellement améliorée, les reléguant plus que jamais au statut de reliques d'une époque révolue (du moins, en théorie).

Si le succès de Gmail est d'abord dû à son efficacité et à ses fonctionnalités, le tout à un prix imbattable, il est aussi resté populaire en devenant un véritable passeport pour se connecter à des services tiers. Plus besoin de connaître plusieurs mots de passe pour différents sites et applications : il suffit d'avoir un compte Google. Il est donc presque impossible de s'en défaire, un peu comme pour illustrer la difficulté de se dégoogliser.