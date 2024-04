Clubic se porte candidat à l'attribution d'une fréquence de la TNT en région : pourquoi une telle démarche ?

Plus de 24 ans après sa création et 6 ans jour pour jour après avoir repris son indépendance vis-à-vis de la société M6, Clubic a pris une nouvelle décision historique : s'étendre au monde audiovisuel. Dans le plus grand secret, concurrence féroce oblige, les dirigeants de l'entreprise ont monté, ces derniers mois, tout un dossier de candidature qu'ils déposeront, ces prochaines semaines, sur le bureau de l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le but ? Décrocher une précieuse fréquence TV locale de la TNT. Comme une suite logique…