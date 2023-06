Gmail : l'IA débarque sur Android et iPhone pour écrire vos e-mails, voilà comment ça marche

Comme repéré par la publication 9To5Google, les membres du programme bêta Workspace Labs peuvent désormais tester la fonctionnalité « Aide-moi à écrire » sur Gmail, que ce soit sur Android ou iOS.

Le fonctionnement de cette option est similaire à celle déjà embarquée sur la version bureau de Gmail depuis quelque temps. L'outil vous propose de rédiger un prompt sur lequel va s'appuyer l'IA afin d'écrire un brouillon d'e-mail à votre place. Des boutons d'action permettent ensuite de rendre le texte plus formel, plus long ou plus court, selon les besoins.