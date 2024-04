Outlook : vous allez enfin pouvoir organiser votre messagerie grâce à des copier-coller

Les choses les plus simples sont souvent celles qui se font le plus longtemps désirer. La roadmap de Microsoft nous apprend qu'Outlook se dotera très prochainement d'une fonctionnalité qui vous permettra de gagner un temps considérable dans la gestion de vos e-mails. En effet, l'arrivée du copier-coller dans le client mail devrait largement contribuer à mieux optimiser votre temps de travail.

En outre, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'être plus productifs et de régir plus efficacement leur flux de travail. C'est donc une avancée majeure pour les utilisateurs d'Outlook (on exagère à peine), et plus particulièrement pour celles et ceux qui attendaient cette fonctionnalité depuis longtemps !