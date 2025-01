Si vous utilisez la version desktop classique d'Outlook (et non la version web), vous allez devenir fan des glisser-déposer. Il suffit par exemple de sélectionner un e-mail et de le faire glisser vers l'icône de contacts pour créer une nouvelle entrée dans votre répertoire. Cette astuce fonctionne également dans l'autre sens : en faisant glisser un contact vers les dossiers mail, vous pouvez créer un message adressé à cette personne. Cela fonctionne aussi pour le calendrier et les tâches.