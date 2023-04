La nouvelle version d'Outlook pour Windows, disponible gratuitement, va enfin prendre en compte... Gmail !

Vous espériez pouvoir vous connecter à la nouvelle application Outlook avec Gmail ? Eh bien, soyez dès maintenant rassurés, Microsoft vous a écouté. Le géant américain vient en effet d'annoncer la prise en charge complète des comptes Gmail, ce qui inclut donc les contacts, ou encore le calendrier. Étonnamment, il n'était toujours pas possible pour les utilisateurs et les utilisatrices ayant accès à la nouvelle version d'Outlook de se connecter à leurs comptes en dehors des comptes Microsoft (personnel et professionnel).