Vous êtes sur Mac et vous aimez Outlook ? Ça tombe bien, l'heure de la gratuité est venue

Désormais, plus d'abonnement ou de licence nécessaire. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer l'application Outlook sur le Mac App Store et profiter de la plateforme gratuitement. Avec cette annonce, Microsoft offre une nouvelle alternative à l'application Mail intégrée à l'écosystème Apple en plus de Thunderbird et de quelques autres systèmes payants.