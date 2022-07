Outlook : à quoi va ressembler le nouveau volet de Notifications ?

En mai dernier, nous apprenions que le célèbre client mail de Microsoft allait prochainement permettre à ses utilisateurs et utilisatrices de bénéficier d’un tout nouveau volet de notifications sous Windows. Au programme, la possibilité de filtrer davantage les types de notifications que vous souhaitez recevoir (e-mails et documents, @mentions, voyages, livraisons, etc.), et ainsi mieux adapter votre expérience. À noter que les notifications disparaîtront passé un délai de 30 jours.