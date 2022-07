Microsoft Outlook Lite va débarquer sur vos smartphones Android

Dans la dernière feuille de route Microsoft 365, publiée le 30 juin dernier, nous apprenons, par l’intermédiaire du média The Verge, que la firme de Redmond travaille sur une nouvelle version de son application Outlook. Sobrement appelée « Outlook Lite », celle-ci a pour principal objectif de rendre l’application plus petite et plus rapide pour n’importe quel appareil Android.