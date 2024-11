La firme de Redmond a récemment actualisé sa documentation officielle pour annoncer l'arrêt définitif des applications Windows Mail, Calendar et Contacts. « Après le 31 décembre 2024, les utilisateurs ne pourront plus envoyer ni recevoir d'e-mails via Windows Mail et Calendar », précise Microsoft dans son communiqué. Le géant technologique précise toutefois que les données locales resteront néanmoins exportables, y compris les e-mails, les événements du calendrier et les contacts, vers la version unifiée d'Outlook.

« La prise en charge de Windows Mail, Calendrier et Contacts prendra fin le 31 décembre 2024. Nous sommes actuellement en train de migrer les utilisateurs existants vers le nouveau Outlook pour Windows. Après le 31 décembre 2024, les utilisateurs ne pourront plus envoyer ni recevoir d'e-mails à l'aide de Windows Mail et Calendrier. Tous les e-mails locaux, les événements de calendrier et les contacts stockés dans Mail, Calendrier et Contacts resteront exportables en suivant les étapes décrites dans Exporter des e-mails et des contacts depuis Windows Mail ou Contacts et les importer dans le nouveau Outlook ».