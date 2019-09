LeKiosk, première bibliothèque médiatique digitale, poursuit sa croissance folle en France

Page d'accueil du site LeKiosk (© Crédits photo : LeKiosk, capture écran Clubic)

Un chiffre d'affaire multiplié par cinq en trois ans

Une offre en illimité accessible pour 9,99 euros par mois

Source : Communiqué de presse

En quelques années,a su s'implanter dans le paysage médiatique et digital français. Bien connue des clients de Bouygues Telecom, Free, Canal+, Cdiscount et même de l'Éducation nationale, avec lesquels elle est partenaire, la plateforme fondée en 2006 est parvenue àen démocratisant de nouveaux modes de lecture. Depuis 2015, elle affiche une croissance annuelle à trois chiffres.Les abonnés à l'offreontde presse dématérialisés, un chiffre tout à fait conséquent. Les amateurs d'actualités chaudes y retrouvent une grande partie des principaux quotidiens régionaux et nationaux, généralistes ou sportifs, comme, mais aussi des magazines de divers genres (people, actualités, cuisine, féminin, culture, technologie et autres...). Au total, les 450 partenaires éditeurs du service lui ont permis de. Et «», nous annonce l'entreprise française.Si son catalogue a fait «» depuis 2015, le résultat est le même pour. La croissance de la société, l'exigence du public et les progrès techniques, ont eu pour conséquence de faire doubler ses effectifs l'an dernier. Désormais,emploie 50 personnes rien qu'à Paris, et 80 dans le monde. Dernièrement, l'entreprise a su attirer, connue pour avoir été la vice-présidente marketing de Deezer, et désormais Directrice Marketing (CMO) de la plateforme de presse digitale. D'autres personnalités de la société sont issues de poids lourds comme LVMH, SFR, Criteo...L'une des dernières prouesses de l'entreprise est d'avoir lancé «» en octobre 2018. L'offre, accessible contre, permet à ses abonnés d'accéder à un très large catalogue de contenus, en illimité. Ses utilisateurs consulteraient, en moyenne,. Depuis le mois de juin, une newsletter est envoyée deux fois par mois aux abonnés, par laquelletransmet ses coups de cœur, mais aussi une sélection d'articles, peut-être un moyen de monétiser davantage encore ses services.Outre la «» (un mode nuit qui permet d'ajuster la taille de la police) et la lecture « PDF HD »,a dévoilé au mois de mai sa nouvelle interface Web. Cette grosse mise à jour a permis d'augmenter la fluidité et la rapidité de chargement des pages de l'application. LeKiosk espère sans doute continuer son petit bonhomme de chemin en séduisant, qui sait, de nouveaux opérateurs télécoms, en France ou ailleurs.