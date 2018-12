Le Z Event inspire des étudiants qui viennent en aide à l'association Petits Princes

©Maxime Benard

24 heures pour la première édition

Près d'une vingtaine d'étudiants de l'organise la première édition des. L'évènement a débuté ce jeudi matin à 10h et se terminera demain matin à la même heure. Ils ont donc 24 heures pour récolter un maximum de fonds en faveur desEtudiants et membres de l'administration scolaire se relaieront autour des plus grands succès de l'année :, le tout diffusé sur Twitch Ils espèrent, également, pouvoir faire changer le regard que le public peut porter au jeu vidéo. Encore trop peu considéré, ils espèrent pouvoir présenter le jeu vidéo comme un vecteur d'entraide.Un peu moins de 12 heures après le lancement de l'événement ils ont déjà récolté plus de 1 000€. Comme quoi, pas besoin d'une grande communauté pour rassembler les gamers autour d'une bonne cause... juste un petit peu de bouche à oreille.Et si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous avez jusqu'à vendredi matin 10h pour faire un don Vous pouvez retrouver ces joyeux lurons ici, avec pas moins de 6 écrans streamés simultanément