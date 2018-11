Z Event : le marathon vidéo ludique récolte plus d’un million d’euros pour MSF

©Timo Verdeil via Twitter

Une édition qui pulvérise tous les records

Notre Directrice Générale Adjointe en compagnie de @ZeratoRSC2 pour remercier tous les streamers du #ZEvent2018 et votre générosité ! GG les streamers et ce n'est pas encore fini. pic.twitter.com/XHLx1eiFim — MSF France (@MSF_france) 10 novembre 2018

L'évènement aura duré pas moins de 53 heures ce weekend à Montpellier où près de 40 streamers, amateurs et professionnels, se sont relayés sur des titres comme League of Legends, Fortnite, Counter Strike : Global Offesnsive, Trackmania, ou encore Civilisation VI. Le but de cette opération était de récolter des fonds auprès de la communauté de chaque streamers grâce aux dons et à la vente de tee-shirts. Les deux premières éditions de laavaient déjà permis de recueillir 170 000 € en 2016 en faveur de l'ONGet 500 000 € l'an passé pour laL'édition 2018 est à marquer d'une pierre blanche tant elle a dépassé toutes les attentes. Organisée par AdrienNougaret et Alexandre Dachary, alias, la troisième édition du Z Event a permis de collecter 1 083 596 € destinés à, plus du double par rapport à la précédente édition. Des centaines de milliers de viewers se sont amassées sur les différents streams tout au long du weekend, la chaîne Twitch de ZeratoR a même atteint les 190 000 spectateurs peu avant la fin de la diffusion. Xavier Dang, plus connu sous le pseudo dea réussi quant à lui récolté plus de 200 000 € sur son propre stream.Une petite demi-heure avant la fin, c'estlui-même qui a annoncé via Twitter le franchissement de la barre symbolique de 1 million d'euros.à également réagit sur Twitter en remerciant toutes les personnes ayant participé à cet événement ainsi que la générosité des donateurs. Delphine Leterrier, directrice générale adjointe de MSF a même eu l'occasion d'expliquer en direct à quoi les fonds collectés seront destinés.