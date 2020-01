Le nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium est dispo au téléchargement

Un déploiement progressif

Ce n'est pas un copié-collé de Chrome pour autant

Annoncée à la fin de l'année 2018 , cette version est un nouveau départ pour Microsoft. La firme dévoile aujourd'hui son navigateur remodelé, qui reprend les technologies de son rival. De quoi rattraper le retard accumulé ces dernières années.La nouvelle version de Microsoft Edge prendra plusieurs mois avant d'être généralisée à l'ensemble des ordinateurs. Le processus se déroulera par le biais de mise à jour automatique. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre, Edge « Chromium » est disponible en téléchargement ici . Il s'agit de la version Edge 79.Cette nouvelle version d'Edge s'assortit d'un logo retravaillé, permettant de le distinguer de l'ancien. En faisant le choix de développer un navigateur sur Chromium, Microsoft s'ouvre plusieurs possibilités : plus grande flexibilité, compatibilité totale avec les fonctionnalités de Google Chrome et l'ensemble de ses extensions.Les utilisateurs de Chrome ne seront donc pas dépaysés : les systèmes pratiques, par exemple la gestion des mots de passe ou la synchronisation des signets, sont repris en tant que tels.Le navigateur de Microsoft s'étoffera au fil du temps. Des éléments qui arriveront avec les prochaines mises à jour sont déjà prévus. Par exemple, la synchronisation des extensions, sur l'ensemble des machines utilisant le même compte, est programmée.Des fonctionnalités sont aussi exclusives à Edge : support de Netflix en 4K (réservé aux PC Windows 10) ou le mode « collection » qui permet de stocker des images enregistrées dans un espace privé. Un mode « Internet Explorer » est aussi inclus, qui permet la compatibilité avec les vieilles pages web.De grands emprunts à Google Chrome, une vaste compatibilité des fonctions exclusives, voilà la formule du nouveau Microsoft Edge.Retrouvez tous les détails de cette nouvelle version dans notre rubrique logiciel