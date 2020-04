Les formulaires vont évoluer dans Chromium, poussés conjointement par Microsoft et Google

Lire aussi :

À gauche l'ancien design, à droite le nouveau

Depuis que Microsoft a annoncé son intention d'adopter le moteur de rendu Chromium pour son navigateur Edge , la firme s'est montrée très investie dans le développement du projet open-source.Depuis un an, les ingénieurs de Microsoft et Google travaillent conjointement à de redonner un coup de neuf aux éléments composant les formulaires affichés par leurs navigateurs respectifs.», explique Rob Dodson, en charge des relations avec les développeurs pour Chromium, dans un post En clair, le design des boutons et des éléments interactifs était obsolète et ne prenait pas en compte les évolutions stylistiques comme le flat design ou l'apparition des interfaces tactiles avec l'essor des smartphones et des tablettes. Les développeurs devaient passer de nombreuses heures à revoir le look de leurs propres formulaires pour l'harmoniser avec celui de leur site web.L'ensemble des boutons et des cases à cocher troquent leurs effets d'ombrage, leurs reliefs ou leurs dégradés de couleurs pour une apparence bien plus sobre, mais également plus lisible quel que soit le support. Les longues listes sont par exemple remplacées par des interfaces plus larges et adaptées au tactile, comme les calendriers. L'inertie durant le défilement au doigt est également supportée nativement.Microsoft et Google ont aussi travaillé sur les options d'accessibilité afin que toutes les personnes utilisant un clavier ou un dispositif de pointage adaptée puissent mieux repérer chaque élément sélectionné.Le nouveau design des formulaires est accessible dès à présent à travers Microsoft Edge. Pour les utilisateurs de Chrome, il faudra attendre la version 83 du navigateur. Les plus impatients peuvent d'ores et déjà l'activer en tapantdans la barre d'adresse et activer l'option, sous réserve d'avoir la version 81 installée sur leur ordinateur.