Google décide de passer complètement la version 82 de Chrome

Il ne s'agit pas du seul navigateur à prendre une telle mesure. Microsoft a également reporté la mise à jour d'Edge, basé sur Chromium.La semaine dernière Google annonçait le gel de toutes les mises à jour Chrome et Chrome OS, le temps que ses employés s'organisent en télétravail . La firme de Mountain View assurait alors prioriser les mises à jour relatives à la sécurité. Alors que la version 81 de Chrome était censée sortir le 17 mars, Google a dû revoir son calendrier et prendre des décisions catégoriques.La v82 du navigateur, initialement prévue pour le mois d'avril, ainsi que ses différentes branches, ont été abandonnées par l'entreprise afin de rattraper son retard. Cette dernière vient toutefois d'annoncer dans un billet de blog la reprise des mises à jour pour les versions Beta, Dev et Canary cette semaine. Alors que Chrome Beta restera sur la version 81, la mouture Dev passera à la v83.La version 80 sera quant à elle mise à jour dès la semaine prochaine, avec des réparations de bugs «» et de failles de sécurité.Finalement, la version stable de Chrome 81 sera disponible le 7 avril prochain et devrait notamment supporter la réalité augmentée et abandonner les protocoles TLS 1.0 et 1.1 qu'elle considérera comme obsolète. La v83 arrivera pour sa part à la mi-mai, soit trois semaines avant sa date de sortie initiale, et devrait inclure toutes les fonctionnalités de la version sacrifiée du navigateur, la v82.Google promet de signaler tout chamboulement du planning et affirme que de nouvelles informations concernant la version 84 seront bientôt divulguées, elle est pour le moment programmée pour le mois d'août 2020.