Microsoft gèle les mises à jour facultatives de Windows durant la pandémie COVID-19

Prioriser la sécurité

Source : TechPowerUp

La crise du coronavirus touche toutes les sphères de la société, et les géants de la tech ne sont pas épargnés », explique Microsoft . L'entreprise a en effet pris la décision de geler toutes les mises à jour facultatives de Windows à partir du mois de mai et jusqu'en octobre. Cela s'applique à toutes les versions du système d'exploitation, de Windows 10 à Windows Server 2008 SP2.Cette suspension concerne les mises à jour C et D, qui permettent notamment de réparer des bugs et ne s'installent pas automatiquement. En priorisant les mises à jour de sécurité, Microsoft espère éviter d'éventuels problèmes causés par les nouvellesaux entreprises qui dépendent du système d'exploitation pour tourner.Cette annonce n'est pas surprenante, Chrome a également suspendu la sortie de Chrome 81 à cause COVID-19, et Microsoft en a fait de même avec son navigateur Edge