Microsoft : deux failles de sécurité 0-day exploitées dans Windows, le correctif pas avant mi-avril

Lire aussi :

La dernière mise à jour de Windows 10 provoque une fois de plus pannes et ralentissements



La prise de contrôle d'un ordinateur possible

Lire aussi :

Microsoft dévoile la future interface de Windows 10 pour fêter son milliard d'utilisateurs



Un patch est prévu... mais pas avant la mi-avil

Source : Engadget

Un malheur ne vient jamais seul. En cette période de confinement, alors que le recours au télétravail est massif et que l'outil informatique est plus que jamais vital pour des centaines d'entreprises en Europe et outre-Atlantique, Microsoft a le déplaisir de devoir informer plusieurs milliards d'utilisateurs de Windows de la présence de deux failles 0-day (n'ayant fait l'objet d'aucun correctif) sur l'OS. Ces dernières sont d'ores et déjà exploitées par certaines communautés de hackers et représentent donc une menace très concrète, bien que ciblée.Selon Engadget, ces deux failles sont présentes dans la bibliothèque Windows Adobe Type Manager, qui permet concrètement la gestion et l'affichage des polices de caractères utilisées par les services Adobe. Elles peuvent être utilisées par des pirates qui inciteraient par exemple des utilisateurs à ouvrir des documents Adobe piégés, lançant en arrière-plan le téléchargement et l'exécution d'un programme malveillant sur l'ordinateur de la victime.D'après Microsoft, ces attaques peuvent permettre la prise de contrôle complète d'un ordinateur, mais ne seraient utilisées que dans le cadre «» assure la firme. Les deux failles découvertes pourraient concerner toutes les versions de Windows, note pour sa part Engadget.Microsoft travaille actuellement à la mise au point d'un patch capable de combler ces deux failles de sécurité 0-day, mais ne sera pas en mesure d'en déployer une première version avant le 14 avril prochain. Elle devrait en effet faire l'objet d'un déploiement lors du « Patch Tuesday », prévu le second mardi de chaque mois.En attendant, Microsoft propose aux utilisateurs des mesures préventives permettant de limiter les risques d'attaque. Parmi elles, la désactivation du volet de visualisation de Windows. Vous pouvez retrouver la liste de ces recommandations à cette adresse