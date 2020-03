La dernière mise à jour de Windows 10 provoque une fois de plus pannes et ralentissements

Ecrans noirs et écrans bleus de la mort

Une série de mises à jour mal conçues écorne l'image de Microsoft

Source : TechSpot.

C'est le énième épisode d'une série d'actualisations mal ficelées entraînant des dysfonctionnements.La mise à jour était supposée protéger les usagers d'une brèche dans le protocole « Microsoft Message Block 3.1.1 ». Elle permettait un accès partagé aux dossiers et imprimantes et l'information avait fuité sur le web, obligeant Microsoft à réagir vite. Mais les forums d'utilisateurs se sont rapidement gonflés de commentaires accablants sur le patch proposé.Écrans noirs, échecs des mises à jour, applications qui ne démarrent pas, ralentissement du système et apparition du redoutable écran bleu de la mort (le tristement célèbre)... Les incidents rapportés sont nombreux. Si les plus graves n'affectent qu'une minorité d'ordinateurs sous Windows 10, les problèmes d'installation sont plus répandus. Dans la plupart des cas, cependant, désinstaller la mise à jour résout les blocages.Ce n'est pas la première fois que Microsoft propose des remèdes aux effets secondaires pervers. Cette mise à jour devait être un pansement pour soigner une plaie ouverte par la précédente thérapie administrée à Windows, contre ses failles de sécurité. Nommée KB4540673, cette dernière avait été présentée le 10 mars dernier, deux jours avant sa petite sœur. En février déjà, une autre actualisation avait été vertement critiquée. Elle effaçait les fichiers de l'ordinateur, dans les cas les plus graves.La crédibilité de l'OS le plus utilisé dans le monde s'en trouve affectée. La semaine dernière pourtant, la firme de Bill Gate annonçait fièrement que Windows 10 équipait un milliard d'ordinateurs sur la planète . Ce qui n'a pas manqué de faire doucement rigoler TechRadar : «».