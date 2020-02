La bêta de Chrome 81 va vers toujours plus de sécurité et ajoute le support de la réalité augmentée

La VR dans le navigateur ouvre la voie vers de nouvelles expériences interactives



Chrome fait un pas de plus vers la réalité augmentée avec la première bêta de la version 81 du navigateur, disponible sur Android, Mac, Linux et Windows. Ce dernier apporte le support de WebXR, une interface de développement permettant de créer des applications AR et VR accessibles depuis à peu près n'importe quel appareil faisant tourner Google Chrome.Le plus intéressant reste la comptabilité de cette nouvelle version du navigateur avec les tags NFC. Comme l'explique Engadget, on peut imaginer des cas d'usages spécifiques combinant les deux technologies, comme la possibilité pour un utilisateur de scanner une borne NFC et d'obtenir sur son téléphone une expérience en réalité augmentée donnant des informations sur un tableau dans un musée ou des informations pratiques dans un lieu public.Chrome 81 va également progresser sur le domaine de la sécurité, en abandonnant définitivement les protocoles TLS 1.0 et 1.1 qui ont chacun près de vingt années au compteur. Désormais, le navigateur considérera les sites utilisant ces versions obsolètes comme non sécurisés et une alerte sera affichée dans la barre d'adresses. De quoi faire réfléchir les utilisateurs à deux fois avant qu'ils ne communiquent leurs données personnelles sur des sites non protégés.