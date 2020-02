Des extensions Chrome auraient récupéré les données personnelles de millions d'utilisateurs

© Tero Vesalainen / Shutterstock.com

De la publicité pour collecter les données

Plus de 500 extensions retirées du Web Store

Source : Duo Security

Selon Duo Security, les fraudes détectées auraient affecté «».Sur son site, Duo Security affirme avoir été contacté par la chercheuse en cybersécurité Jamila Kaya. Celle-ci a identifié des dizaines d'extensions Chrome reposant sur de la publicité en ligne. Si elles fonctionnent, a priori, de manière légitime, elles auraient en réalité collecté les données personnelles de leurs utilisateurs sans leur consentement.Les extensions concernées font partie d'un réseau d'applications fonctionnant toutes sur le même schéma. Le site précise : «».Le géant américain à l'origine de Chrome a alors affirmé avoir «» des applications. L'entreprise les a ensuite utilisées pour détecter et supprimer plus de 500 extensions sur l'ensemble du Web Store. Un porte-parole de Google a déclaré que «».Selon Jamila Kaya et Duo Security, la technique du «», qui consiste à masquer une activité illégale derrière de la publicité en ligne, est de plus en plus répandue. Le logiciel CRXcavator de Duo Security, disponible gratuitement depuis maintenant un an, doit aider à la détection de ces logiciels.