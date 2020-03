Opera présente une version Lite d'Opera News

Lire aussi :

Microsoft reporte la mise à jour de son navigateur Edge

Tourner avec efficacité dans toutes les circonstances

Construction de deux centres de données en Afrique

Source : Opera

Opera News Lite, pensée pour fonctionner de manière efficace sur les réseaux lents, utilise ainsi très peu de stockage sur les smartphones Lancée il y a deux ans, Opera News est devenue l'application d'informations la plus utilisée au monde au mois d'août 2019 avec 163 millions d'utilisateurs uniques. Comme l'explique Alejandro Viquez, chef de la communication chez Opera, elle est également l'application de news la plus populaire sur le continent africain.Alejandro Viquez précise néanmoins que son utilisation est rendue difficile par de nombreux facteurs tels que «».Aussi, en plus d'être dix fois moins lourde que l'application originale, Opera News Lite pallie ce problème en «», ce qui la rend efficace même lorsque le réseau est dans de mauvaises conditions.Malgré ces nouvelles spécificités, Opera News Lite propose les fonctionnalités qui ont fait le succès d'Opera News, telles que l'accès à une information personnalisée en s'appuyant sur l'IA pour générer le contenu qui est le plus susceptible d'intéresser les abonnés.Elle propose également du contenu original et exclusif, et envoie aussi des notifications push pour les «». Opera NEws Lite est par ailleurs capable de prendre en charge 60 langues différentes simultanément.En outre, Alejandro Viquez précise que les habitants du Kenya, du Nigeria et des pays alentours vont pouvoir bénéficier d'une navigation quatre fois plus rapide sur toutes les plateformes Opera. Cela fait suite à la construction de nouveaux centres de données dans les villes de Lagos et Mombasa. Selon Jørgen Arnesen , chef du marketing chez Opera, le service pourrait devenir «».Opera News Lite est d'ores et déjà disponible sur le Google Play Store dans plus de 40 pays.