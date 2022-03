Les applications de Microsoft Office bientôt intégrées au navigateur Edge ?

Avec une hausse constatée des contributions sur Google Maps en un an, le géant américain Google a publié un bilan des techniques mises en place pour combattre les faux avis et les comptes frauduleux qui essaient de flouer le système. L'entreprise cherche à rassurer et à montrer l'étendue de ses capacités de contrôle des mauvais agissements sur sa plateforme.