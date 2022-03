Mettez à jour d'urgence vos navigateurs Chrome et Edge pour pallier une importante faille de sécurité

Vaguement intitulée « Type confusion in V8 » et classée comme menace élevée (high), cette vulnérabilité met en cause l’intégrité du moteur JavaScript intégré à Chromium. Google affirme que la faille a déjà été utilisée par des pirates.

Préférant limiter les dégâts et laisser le temps aux utilisateurs et utilisatrices de mettre à jour leur navigateur, l’entreprise n’a pas encore communiqué de manière détaillée quant aux modalités d’exploitation de la faille et les dangers réels qu’elle implique.