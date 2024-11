Pour les développeurs, cette uniformisation permettra de créer plus facilement des applications tirant parti de l'IA, avec un accès simplifié aux frameworks comme TensorFlow et PyTorch. Ce rebranding montre que Microsoft a compris qu'il fallait rassurer les utilisateurs tout en proposant une expérience plus cohérente. Reste à voir si Windows Intelligence saura trouver sa place face à la concurrence d'Apple et Google. Rendez-vous probablement début 2025 pour en savoir plus sur cette nouvelle ère de Windows.