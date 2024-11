Si Quick Machine Recovery apporte une réponse satisfaisante aux problèmes soulevés par l'incident de cet été, il n'est en réalité qu’un volet d’une stratégie bien plus vaste. En évoquant une approche Secure by Design, Microsoft veut clairement faire de Windows 11 son système d’exploitation le plus sûr et fiable. Et pour y parvenir, Redmond ne ménage pas ses efforts.