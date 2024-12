Microsoft avait pourtant promis. Fustigée pour son manque initial sécurité et sa propension à faire fi des questions de sécurité, Recall était repassée par la case développement, avant de finalement commencer à débarquer sur les PC Copilot+, via le canal Dev du programme Windows Insider. Et considérant la découverte récente de nos confrères et consœurs de Tom’s Hardware, on croise tous et toutes les doigts pour qu’elle y reste.