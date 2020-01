Windows 10 : la NSA alerte Microsoft sur une faille critique de l'OS, qui la corrige

© RoSonic / Shutterstock.com

La faille de tous les dangers...

Un correctif (déjà) déployé lors du Patch Tuesday

On ne voit pas la NSA que dans les films et les séries, non. L'Agence de sécurité nationale américaine a en effet découvert une « belle » faille de sécurité pouvant menacer la protection des données personnelles des utilisateurs de Windows 10. Celle-ci a été repérée dans le fichier crypt32.dll, qui gère les fonctions de messagerie de certificat et de cryptographie dans CryptoAPI, une interface de programmation d'application qui fournit des services permettant aux développeurs de sécuriser les applications Windows.La vulnérabilité majeure découverte dans le composant crypt32.dll a évidemment inquiété dans la mesure où celle-ci pourrait être exploitée par des individus malveillants pour «», nous indique le site spécialisé Krebsonsecurity. Cela aurait pour conséquence de faire apparaître, aux yeux de Windows 10, des logiciels frauduleux pour des logiciels vérifiés ne représentant aucune menace.D'autres fonctionnalités de Windows étaient aussi sous la menace de cette faille, comme l'authentification sur les serveurs et postes de travail personnels Windows, ou la protection de données importantes et sensibles issues des navigateurs Internet Explorer et Edge.Crypt32.dll a été introduit sur les versions de l'OS de ces vingt dernières années, ce qui comprend Windows XP, qui ne bénéfice plus des correctifs de Windows.On ne sait pas exactement quand la NSA avait repéré cette faille. Microsoft n'a en tout cas pas souhaité (ou pas pu) publier de mise à jour de sécurité avant celle de son traditionnel Patch Tuesday. Le correctif a donc été publié le mardi 14 janvier et peut depuis être installé par les utilisateurs de Windows 10, ce que nous vous invitons évidemment à faire.Le géant des technologies indique pour sa part que c'est la toute première fois que Microsoft crédite la NSA pour avoir signalé et découvert un défaut de sécurité dans ses produits et solutions.